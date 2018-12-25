Antalya Büyükşehir Belediyesi Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğü'ne bağlı hizmet veren Antalya Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları (ASMEK) ilçelerde de çalışmalara devam ediyor. Finike ASMEK, 10 ayda 440 vatandaşa ulaştı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve eşi Ebru Türel tarafından 2005 yılında kurulan ASMEK, bugün modern binaları ve nitelikli eğitim olanaklarıyla Antalya genelinde 28 kurs merkeziyle hizmet veriyor. Şubat 2017'de faaliyete geçen Finike ASMEK, bugüne kadar 440 kursiyere hizmet verdi. Yoğun ilgi gören ASMEK'te etkili ve hızlı okuma, giyim aksesuarları dikimi, ahşap hediyelik eşya yapımı, genel muhasebe, Rusça, yağlı boya ve bilgisayar işletmenliği gibi birbirinden farklı 14 aktif kurs bulunuyor.