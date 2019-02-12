MHP Finike Belediye Başkan Adayı Nail Dülgeroğlu, seçim çalışmalarını aralıksız devam ediyor. Başkan Adayı Dülgeroğlu, sabah saatlerinde ilçede hayatını kaybeden vatandaşların ailelerine taziye ziyaretleri gerçekleştirdi. Nail Dülgeroğlu, taziye ziyaretlerinin ardından Turunçova Mahallesi'nde esnaf gezisi de gerçekleştirdi. Cumhur İttifakı'nın Finike Belediye Başkan Adayı Nail Dülgeroğlu, akşam saatlerinde ise Kum Mahallesi ve Yeni Mahalle de tam 10 ayrı evde toplantı yaptı. Ziyaret ettiği evlerde sıcak ilgiyle karşılanan Dülgeroğlu'na MHP Finike İlçe Başkanı Hakan Türksoy Akpınar, Finike Ülkü Ocakları Başkanı Mehmet Ali Yalçın ve ilçe yönetim kurulu üyeleri de eşlik etti.

“Babadan iki vasiyet, 25 yıl bir kuruş almadı”

Başkanlığı döneminde hiç maaş almadığını söyleyen Nail Dülgeroğlu, “Ben öyle yapmadım. Sizi kandırmaya çalışanların yatları, katları, otelleri, bankalarda trilyonları olabilir. Ben 30 sene önce aday oldum ve henüz başkan değildim. Babamın elini öpmeye gittiğimde iki vasiyeti vardı. Birisi, ‘Oğlum o makamda durduğun sürece maaş almayacaksın' dedi ve 25 sene başkanlık yapmama rağmen hiç maaş almadım. Maddi durumu yetersiz olanlara dağıttım. Kömürü yok ben aldım, elektriğini ödeyemedi ben ödedim. Çocuklarını okuttum. Benim çalışanlarım dağıttı parayı. Çoğu zaman, ‘Maaştan arttıysa getirin' derdim, paranın yetmediğini söyleyip üstüne eklemem gerektiğini söylerlerdi. Maaşı almayı bırakın, devamlı harcadım. Bunları hiç söylemiyordum. Ama bilsinler Dülgeroğlu'nun nasıl bir insan olduğunu. İkinci vasiyeti ise, ‘Partili, partisiz, genç, ihtiyar, zengin fakir kapına gelen kim olursa olsun fark etmez, imkanların varsa onu kapıdan boş çevirmeyeceksin' dedi. İmkanlarımız doğrultusunda her vatandaşımıza elimden gelen her şeyi yaptım” şeklinde konuştu.

Babasının vasiyetlerinin hala aklında olduğunu söyleyen Dülgeroğlu, yapılan her işin ‘Allah rızası' için yapılması gerektiğini sözlerine ekledi.