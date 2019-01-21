Finike Belediye Başkanı Kaan Osman Sarıoğlu, Belediye personelini otobüslere bindirip, Antalya'ya gönderdiğine ilişkin iddiaları yalanladı. Sarıoğlu, “Bunların kaynağı Cumhur ittifakının başarısız olmasını isteyen ve kirli siyasi kumpas yapmaya alışkın zavallılardır.” dedi.

Finike Belediye Başkanı Kaan Osman Sarıoğlu, “Belediye personelini zorla otobüslere bindirmek sureti ile Antalya'ya gönderdiğim iftirası atılarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a başkaldırdığım iddia edilmektedir. Bahsi geçen kalabalık grup Finike mahalle muhtarları, STK temsilcilerinin oluşturduğu bir grup olup Finikelidir. İlçenin seçilmiş kişilerini zorla bir yere göndermem akıl dışı bir iddiadır. Cumhurbaşkanımızın 27 Ocak tarihinde yapacağı açıklama öncesi böyle mantıksız bir eylem içerisinde olmayacağım çok net bir şekilde bilinmelidir.” dedi.