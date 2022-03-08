Finike Cumhuriyet Meydanı için imzalar atıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin yapacağı Finike Cumhuriyet Meydanı Projesi için Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi arasında protokol imzalandı.

Antalya'nın 19 ilçesinde çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi ilçeleri güzelleştirecek ve değer katacak projelere devam ediyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kemer'de hayata geçirdiği meydan düzenleme ve genişletme çalışmasının ardından bu kez Finike'ye bir meydan kazandırıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Ocak ayında Finike Kanalizasyon Projesi Temel Atma Töreni'nde söz verdiği Finike Cumhuriyet Meydanı Projesi için ilk adımı attı. Başkan Böcek ve Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, Finike Yeni Mahalle'de hayata geçirilecek Fuar, Panayır ve Festival Meydanı için işbirliği protokolü imzaladı.

“Meydan için imzalar atıldı”

Finike'ye önemli yatırımlar yaptıklarını, yapmaya da devam edeceklerini ifade eden Başkan Muhittin Böcek, “Hemşehrilerimize ne söz verdiysek yapıyoruz. Ocak ayında Finikeli hemşehrilerime ilçeye bir Cumhuriyet Meydanı kazandıracağımızı müjdelemiştik. Bugün de bu projemiz için ilk somut adımı attık. Finike Belediye Başkanımız ile işbirliği protokolümüzü imzaladık. Şimdi en kısa sürede projeyi hazırlayarak hayata geçireceğiz. Finike'mize hayırlı olsun” diye konuştu.

“Bütüncül proje”

Proje kapsamında Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Finike Cumhuriyet Meydanı, Atatürk Anıtı ve sahil bandı ile bütüncül olarak bir kentsel tasarım projesi hazırlandı. Projede meydan, seyir terasları, oturma alanları, satış birimleri, çocuk oyun alanları, mescit, tuvalet, yürüyüş yolu ve peyzaj düzenlemeleri yer alıyor.