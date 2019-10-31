Finike Devlet Hastanesi çalışanlarına İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimi

Hizmet içi eğitimler kapsamında Finike Devlet Hastanesi'ndeki bütün çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi.

Finike Devlet Hastanesi eğitim salonunda personelin iş yaparken dikkat etmeleri gereken durumlar ve kişisel sağlıklarını korunmaları konusunda İş Güvenliği Uzmanı adem Özer tarafından eğitim verildi. Genel Konular, Sağlık Konuları ve Teknik Konuları" kapsayan İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi değerlendirme testi ile tamamlandı.

Eğitimde, özellikle sahada çalışma sırasında yapılan yanlışlar, uyulması gereken kurallar ve kullanılan malzemelerdeki uyarı işaretlerinin ne anlama geldiği görsel ve uygulamalı sunum ile anlatıldı. İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlarla ilgili bilgilendirmenin yanı sıra, iş yeri temizliği ve düzeni, kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri, elle kaldırma ve taşıma, iş ekipmanlarının güvenli kullanımı, güvenlik ve sağlık işaretleri, yangın, iş yerindeki tehlikeler, meslek hastalıklarının sebepleri, hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması, ilk yardım, mesleki yeterlilik gibi konularda iş güvenliği uzmanları ve iş yeri hekimi tarafından bilgilendirici sunumlar yapıldı. Eğitime katılan personele iş sağlığı ve güvenliği konusu ile ilgili örnekler, sunumlar ile desteklenerek anlatıldı.

Finike Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Yücel Kurt, eğitimi verenlere teşekkür ederek, tüm hastane çalışanlarına iş sağlığı güvenliği uygulamalarına hassasiyet göstermelerini istedi.