Finike Devlet hastanesi gücüne güç kattı

Finike Devlet Hastanesi'ne Ataması yapılan 7 yeni hekim hasta kabulüne başladı.

Finike Devlet Hastanesi'ne atanan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Belma Özdamar, Göğüs Hastalıkları Uzmanı Uz. Dr. Hasan Gani, Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Uz. Dr. Özgül Türkyılmaz, Psikiyatri Uzmanı Uz. Dr. Ersin Türkyılmaz, Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Uz. Dr. Durdali Çelik, Genel Cerrahi Uzmanı Uz. Dr. Mehmet Ali Baran ve Pratisyen Hekim Evin Taş hastane yönetimi tarafından verilen oryantasyon eğitimi (genel uyum) sonrası hasta kabulüne başladı.

Tarihinin en yüksek doktor sayısına ulaştı

Finike Devlet Hastanesi hekim kadrosunun düzenli bir şekilde her geçen gün arttığını dile getiren Başhekim Op. Dr. Yücel Kurt, kurum içi atama, il içi atama ve açıktan atama yöntemiyle hastanemizde göreve başlayan hekimler ve ataması yapılarak göreve başlaması beklenen yeni hekimler ile Finike Devlet Hastanesi'nin tarihindeki en yüksek doktor sayısına ulaştığını belirtti. Kurt, son atamalar ile birilikte 28 Uzman Doktor, 3 Diş Hekimi ve 7 Pratisyen Hekimi bünyesinde barındıran Finike Devlet Hastanesi toplamda 38 Hekim ile hizmet verdiğini kaydetti.

"Batı Antalya'ya hizmet veriyoruz"

Başhekim Kurt, Batı Antalya bölgesinde İkinci Seviye Acil Servis Ünitesi, Yenidoğan Bebek Yoğun Bakım Ünitesi, İkinci Basamak Yoğun Bakım Ünitesi ve Üçüncü Basamak Yoğun Bakım Ünitesinin Batı Antalya'da sadece Finike'de hizmet verdiğinin altını çizdi. Yine Batı Antalya'nın en büyük Palyatif Bakım Ünitesinin de ilçemizde yer aldığını dile getiren Kurt;”Aramıza katılan yeni hekimlerimiz ile birlikte sunulan hizmetin kalitesi ve çeşitliliği artmıştır'' dedi.