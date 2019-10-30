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Finike Devlet Hastanesi kadrosuna yeni hekim

İç Hastalıkları Uzm.

Dr. Fatih Atik, Finike Devlet Hastanesi'nin hekim kadrosuna katıldı.


Finike Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Yücel Kurt, Finike Devlet Hastanesi'nde iç hastalıkları uzmanının göreve başlamasıyla, bölge için eksikliği hissedilen bir branşın hizmet vermeye başladığını söyledi. Kurt, hekim kadrosunun daha da güçlendiğini belirtti.


Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan Dr. Fatih Atik, iç hastalıkları ihtisasını Bolu Abant Baysal Üniversitesi İç Hastalıkları Anabilim Dalında tamamladı. İnal, mecburi hizmetini İnebolu Devlet Hastanesi'nde yaparak, naklen atama ile 2019 yılı ağustos ayında Finike Devlet Hastanesi'ndeki görevine başladı.

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