Finike Devlet Hastanesi sınıf atladı

AK Parti Antalya Milletvekili ve TBMM Akdeniz-PA Komisyonu Başkanı Atay Uslu Kumluca, Demre ve Finike'de yapımı tamamlanan ve devam eden hastanelerle ilgili açıklamalarda bulundu.

“Üst bir sınıf olarak hizmete sunulacak”

Finike Devlet Hastanesi'nin sınıf yükseltilmesi ile hizmetlerin genişleyeceğini, yeni branşlar ve doktor kadroları açılacağını ifade eden Uslu, hastaneye ek olarak 50 yatak yapılması için gerekli ihale sürecinin tamamlandığını ve yer teslimi yapıldığını da kaydetti. Uslu, “Geldiğimiz aşamada inşaat süreci başlamış olup, zemin kazı işlemleri devam ediyor. Kısa bir süre içerisinde Kumluca hastanemizin 50 ek yatak kapasiteli bina süreci tamamlanacak ve daha üst bir sınıf olarak halkımızın hizmetine sunacağız.” dedi.

Milletvekili Uslu, Demre'ye de çok modern bir hastane kazandıracaklarını belirtti. 50 yataklı hastanenin temelini 24 Haziran seçimlerinden önce attıklarını dile getiren Uslu, “İnşaat çok hızlı bir şekilde ilerliyor. İnşaat çalışmalarında iş takviminin önünde bir seviyedeyiz. Kaba inşaat, kaplama ve alçı gibi ince işler ve teknik donanım monte işleri devam ediyor. İnşaatta yüzde 70'leri geçtik ve kısa sürede hizmete açacağız. Hastanemiz modern ameliyathaneleri, hasta odaları, yoğun bakım ünitesi ile 5 yıldızlı otel konforunda olacak.” diye konuştu.