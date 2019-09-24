Finike Devlet Hastanesinde Beyin ve Sinir Cerrahisi uzmanı göreve başladı

Finike Devlet Hastanesi'nin hekim kadrosuna yeni bir uzman hekim daha katıldı. Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. İlker Aksu Finike Devlet Hastanesi'ndeki görevine başladı.

Antalya İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı Finike Devlet Hastanesi hekim kadrosunu güçlendirmeye ve hizmet çeşitliliğini arttırmaya devam ediyor. Finike Devlet Hastanesi'nin hekim kadrosuna yeni bir uzman hekim daha katıldı. Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. İlker AKSU Finike Devlet Hastanesi'ndeki görevine başladı. Finike Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Yücel Kurt büyüyen, gelişen ve hizmet çeşitliği her geçen gün artarak batı Antalya'nın gözde sağlık tesisi olan Finike Devlet Hastanesi'nde Beyin ve Sinir Cerrahisi uzmanının göreve başlamasıyla bölge için eksikliği hissedilen bir uzmanlık branşının tamamlanarak hekim kadrosunun daha da güçlendiğini belirtti. Verilen sağlık hizmetlerinin hayırlara vesile olmasını diledi.

Op. Dr. İlker Aksu kimdir?

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan Dr. İlker Aksu Beyin ve Sinir Cerrahisi ihtisasını Ankara Dr. Muhittin Ülker Acil Yardım ve Travmatoloji Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalında tamamladı. Mecburi hizmetini Adıyaman Devlet Hastanesinde yaptı. Sakarya Devlet Hastanesi, Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesi ve Sakarya Yenikent Devlet Hastanesi'nde Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı olarak görev yaptıktan sonra naklen atama ile 2019 yılı Temmuz ayında Finike Devlet Hastanesi'nde ki görevine başladı. Aksu, Finike Devlet hastanesinde Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı olarak çalışmaktan son derece memnun olduğunu ifade etti.