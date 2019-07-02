Finike Devlet Hastanesinde ikinci genel cerrahi uzmanı göreve başladı

Finike Devlet Hastanesi'nin hekim kadrosuna yeni bir uzman hekim daha katıldı. Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mehmet Ali Baran hasta kabulüne başladı.

Antalya İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı Finike Devlet Hastanesi hekim kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Finike Devlet Hastanesinin hekim kadrosuna yeni bir uzman hekim daha katıldı. Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mehmet Ali Baran hasta kabulüne başladı.

Finike Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Yücel Kurt hekim kadrosunu güçlendirmeye devam edeceklerini belirtti. Önümüzdeki süreçte kadroya katılacak yeni hekimler ile birlikte Finike ve çevresine sunulan sağlık hizmetinin kalite ve çeşitliliğini her geçen gün arttırmayı amaçladıklarını ifade ederek verilen hizmetlerin hayırlı olmasını diledi.

Op.Dr. Mehmet Ali Baran kimdir?

1995 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olan Op. Dr. Mehmet Ali BARAN 2017 yılında uzmanlığını tamamladı. 2017-2019 yılları arasında Muş/Bulanık Devlet Hastanesi'nde görev yapan Op. Dr. Mehmet Ali Baran Mart 2019 tarihi itibariyle Finike Devlet Hastanesi Genel Cerrahi polikliniğinde hasta kabul etmeye başladı. Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Baran Finike Devlet Hastanesi'nde çalışacak olmanın heyecanı ve memnuniyeti içinde olduğunu belirtti.