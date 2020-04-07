İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Finike Devlet Hastanesinde sağlık çalışanlarından temizlik personeline sürpriz

Finike Devlet Hastanesinde sağlık çalışanları için yapılan alkış motivasyonu bu kez temizlik çalışanları için yapıldı.


Finike Devlet Hastanesi temizlik personellerine sürpriz yapıp çiçeklerle karşıladı. Hastane Başhekimi Op.Dr. Yücel Kurt, "Tüm dünya gibi ülkemizin de içinde bulunduğu bu zorlu dönemde en az sağlık çalışanları kadar sizin de risk grubunda olduğunuzun ve ne kadar emek verdiğinizin farkındayız. Siz sağlık ekibinin görünmeyen kahramanlarısınız. Bu süreç boyunca alkışlanan taraf biz olmuşken, şu anda bizleri yalnız bırakmayarak gece gündüz hizmet veren siz değerli çalışma arkadaşlarımızı biz alkışlıyoruz ve emekleriniz için sonsuz teşekkür ediyoruz" dedi.


Konuşmanın peşinden temizlik personelleri için hazırlanan ikramlar dağıtılıp çiçekler verildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.