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Finike Devlet Hastanesi'nde son teknoloji, ‘sessiz MR'

ANTALYA (İHA) –Finike Devlet Hastanesi’nde, 5 kat daha hızlı görüntüleme sunan ve sessiz çalışma özelliği olan MR cihazının kullanımına başlandı.

ANTALYA (İHA) –Finike Devlet Hastanesi'nde, 5 kat daha hızlı görüntüleme sunan ve sessiz çalışma özelliği olan MR cihazının kullanımına başlandı.


Finike Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Yücel Kurt, hastaneye yeni alınan MR cihazının kullanılmaya başlandığını belirtti. Cihazdan 5 kat daha hızlı ve kaliteli görüntüleme yaptıklarını ifade eden Kurt, “ Tüm uzuv (organ) görüntülenmesinin yanı sıra Batı Antalya'da tek olan “Meme Coil” uygulamasıyla kadın hastalarımız için meme kanseri teşhisi koymada yardımcı olan meme, diff, dinamik çekimler yapılmaktadır” dedi.


Cihazın en önemli özelliğinin, sessiz olması olduğunu kaydeden Kurt, “Yeni cihazımızın en önemli özelliklerinden bir diğeri de normal şartlar altında sesli çalışan MR cihazının çocuk hastalar için ultra sessiz beyin protokollerinin mevcut olmasıdır. Bu da çocuk hastalarımızı için korkmadan, sessiz ve sakin bir ortamda çekim yapılabilmesini sağlamaktadır. Yaşlı hastalarımız için hareketli MR masamız sayesinde hastalarımızın masaya inip çıkması kolaylaşırken, yatalak hastalarımız için özel olarak üretilmiş MR uyumlu sedyemiz mevcuttur” dedi.

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