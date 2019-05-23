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Finike Devlet hastanesine göğüs hastalıkları uzmanı

Antalya İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı Finike Devlet Hastanesi, hekim kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Antalya İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı Finike Devlet Hastanesi, hekim kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Finike Devlet Hastanesi'nin hekim kadrosuna katılan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Hasan Gani hasta kabulüne başladı.


Finike Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Yücel Kurt, hekim kadrosunu güçlendirmeye devam edeceklerini belirtti. Önümüzdeki süreçte kadroya katılacak yeni hekimler ile birlikte Finike ve çevresine sunulan sağlık hizmetinin kalite ve çeşitliliği arttırmayı amaçladıklarını söyleyen Başhekim Kurt , ”hekim kadromuzun artmasında bizlere destek olan Sağlık Bakanlığımıza, Antalya Milletvekilimiz Atay Uslu'ya ve Ak Parti İlçe Başkanı Osman Aladağ'a teşekkür ederim” şeklinde konuştu. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Hasan Gani ise Finike Devlet Hastanesi'nde çalışacak olmanın heyecanı ve memnuniyeti içinde olduğunu söyledi.

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