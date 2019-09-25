Finike Devlet Hastanesine yaşlı bakım teknikeri

Dr. Yücel KURT hastane hizmet grubunun C den B ye yükselmesi ayrıca yoğun bakım yatak sayısının arttırılıp 3. Basamak Yoğun Bakımın hizmete girecek olması nedeniyle özellikli branş ve hizmetlerin giderek arttığını ifade etti. Kurt,bu hizmetlerden bir tanesinin de Yaşlı Bakım Teknikeri tarafından verildiğini dile getirdi.

Dr. Yücel Kurt, " Nüfus hareketliliğinde oluşan değişimler, genç nüfusun azalıp, yaşlı nüfusun artmasına neden olmuş, aynı zamanda ülkemizdeki geleneksel aile yapısının çekirdek aile yapısına dönüşmesi; sosyal hizmetin alanlarından biri olan yaşlı bakım hizmeti açığının oluşmasına neden olmuştur. Bu alanda diğer meslek elemanlarının yanı sıra yaşlıyla uygulama boyutunda hizmeti bire bir yürütecek ve yaşlıyı sağlık ve sosyal hizmet boyutuyla ele alabilecek ara elemana gereksinim duyulmuştur." dedi. Yaşlı Bakım Teknikeri eğitiminin Türkiye'de 2006 yılından bu yana verildiğini hatırlatan Kurt, " Yaşlı bakım teknikerimiz Neşet Tunç, Finike Devlet Hastanesinde göreve başlamıştır." diye konuştu.