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Finike Eroğlu Nuri Cami'nde son rötuşlar

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Finike’nin en güzel noktalarından birine inşa edilen Eroğlu Nuri Cami’nin yüzde 98’i tamamlandı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Finike'nin en güzel noktalarından birine inşa edilen Eroğlu Nuri Cami'nin yüzde 98'i tamamlandı.


Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, yarım kalan Finike Eroğlu Nuri Cami'nin hızla tamamlanması talimatını vermişti. Finike Eroğlu Nuri Cami inşaatında son gelindi. Finike Limanı'nın üst kısmında yer alan ve sahile hakim bir konumdaki camii inşaatında çalışmalar yüzde 98 seviyeye geldi.


500 kişilik Eroğlu Nuri Cami yapımında son rötuşlar yapılıyor. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı'nın yürüttüğü çalışmalar kapsamında son olarak camide taş temizliği işlemi devam ederken, dış cephe imalatları, ince işleri, çevre düzenlemesi ve elektrik mekanik tesisatı işleri de tamamlandı.


Finike'nin siluetine de renk katan Eroğlu Nuri Cami, 2 bin 400 metrekarelik parsel üzerinde 320 metrekare inşaat alanına sahip. Cami, 90 metrekare imaret, 85 metre kare revak ve 35 metrekare şadırvan yapılarından oluşuyor. 500 kişilik camii alanı içerisinde 1 adet revak, 1 adet imaret, 1 adet şadırvan ve 1 adet abdesthane yer alıyor.

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