Finike Esnaf ve Sanatkarlar Odası yeni başkanını seçti

Finike Esnaf ve Sanatkarlar Odası olağan seçimli kurulu Yeni Mahalle Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirildi. Seçim genel kurulunda divan başkanlığını Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Adlıhan Dere yaptı. Esnaf Odası Başkanlığı için 6 dönemdir oda baskınlığını yürüten Bekir Sıtkı Çobanoğlu ve ‘Değişim Zamanı' sloganıyla yola çıkan Adem Durdemir yarıştı. Olağan Seçimli Genel Kurulunda 933 Oda Üyesinin 700'ü oy kullandı. Seçimi kazanan Adem Durdemir 400 oy alırken, rakibi mevcut başkan Bekir Sıtkı Çobanoğlu 291 oy aldı. Seçimde, 9 oy geçersiz sayıldı.

Olağan Seçimli Genel Kurula Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Adlıhan Dere, Halkbank Finike Şube Müdürü Ali Çelik, Kumluca Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Selçuk Çınar, Finike Ulaştırma Hizmetleri Başkanı Ziya Aydemir, Kumluca Ulaştırma Hizmetleri Esnaf Odası Başkanı Bayram İğneli, Hasyurt Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hüseyin İnce, Turunçova Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mustafa Erbaş, Finike Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı Cihangir Kolak ve Turunçova Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı Veysel Boztaş katıldı.