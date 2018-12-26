Finike Fatih Bulvarı'nda asfalt hazırlığı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, yıllar içinde deforme olan Finike ilçesi Fatih Bulvarı'nın asfaltını yenilemek üzere çalışma başlattı.

Büyükşehir Belediyesi, bütün İlçelerde konforlu ve modern yollar için çalışmalarına devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı alt yapı ekipleri, Finike İlçesi Fatih Bulvarında asfalt hazırlık çalışmalarına başladı. Alt yapı ekipleri çalışma kapsamında özelliğini kaybetmiş kilit taşlarını sökerek yolun alt yapısını sağlamlaştırıyor. 1800 metre uzunluğunda olan yol, alt yapı çalışmaları bitiminde sıcak asfaltla kaplanacak.

Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı İsa Akdemir ve Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Ali Ergin Finike'deki çalışmaları yerinde inceledi.