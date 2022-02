Finike İsmail Erol Ortaokulu Erasmus ortaklarını Finike'de ağırladı

AB Erasmus+ KA201 projesi kapsamında Finike İsmail Erol Ortaokulu'nun da yer aldığı "The past-an evolved gateway to the future" isimli proje ortaklarını Romanya, Bulgaristan,Kuzey Makedonya ve Adana'dan gelen 29 öğretmen Finike'de 5 gün süren hareketliliğe katılım sağladı.

Finike İsmail Erol Ortaokulu Okul Müdürü Zeynep Karacan, AHENK projesi kapsamında yer alan bu proje çerçevesinde ilköğretim ve ortaokullar kademsinde İsmail Erol Ortaokulu'nun ilk defa Finike ilçesinde Erasmus+ projesi gerçekleştiren okul olduğunu, projenin amacının ise Kültürel Miras olduğunu dile getirdi. Okul korosu, halk oyunu gösterisi, fotoğraf sergisi ve Türk ve Akdeniz mutfağına özgü geleneksel yemek sunumları ile Balkan ülkelerinden ve Adana'dan gelen 29 kişilik öğretmen ekibine İsmail Erol Ortaokulu ev sahipliği yaptı. Ardından proje ekibi Finike İlçe Kaymakamı Zafer Sağ ve Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi'ye de ziyarette bulundular. Ekip, 5 gün boyunca Finike, Demre ve Elmalı ilçelerinde bulunan tarihi, kültürel ören yerlerini ve müzelerini ziyaret etti.