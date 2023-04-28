İhlas Haber Ajansı

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Finike'de 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı

Antalya’nın Finike ilçesinde 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan firari yakalandı.

Antalya'nın Finike ilçesinde 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan firari yakalandı.


Finike İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda İskele Mahallesi'nde bir adreste ikamet ettiği belirlenen H.B. isimli şahsın yapılan sorgulamalarında 29 ayrı suç dosyası ile birlikte “Bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık” suçundan toplamda 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. H.B., yapılan işlemlerin ardından yakalanarak gözaltına alınıp sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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