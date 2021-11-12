Finike'de Ahşap ve Resim Sergisi

Antalya'nın Finike ilçesinde, Halk Eğitim Müdürlüğü Ahşap Teknolojisi Kursu eğitmeni Nuray Çırak ve kursiyerlerinin hazırladığı Ahşap ve Resim Sergisi, Atatürk Caddesi'nde bulunan Şekerci Hanı'nda açıldı.

Sergi açılışına Finike Kaymakamı Zafer Sağ, Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, Finike Cumhuriyet Başsavcısı Emre Kaya, İlçe Emniyet Müdürü Ethem Yer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Coşkun, Finike Halk Eğitim Müdürü Mehmet Şimşek, ilçe Gençlik ve Spor Müdürü Cihan Ali Özbek, Finike Esnaf Ve Sanatkarlar Odası Başkanı Bekir Sıtkı Çobanoğlu, siyasi parti temsilcileri ve mahalle muhtarları katıldı.

Kursiyerler tarafından üretilen ürün ve eserlerde incelemelerde bulunan Kaymakam Zafer Sağ, Halk Eğitim Merkezi kurslarına katılan kişilerin mesleki, teknik, sosyal ve kültürel alanlarda bilgi ve beceriler kazanma imkanı bulduğunu ifade etti.