Finike'de aylık muhtarlar toplantısı başladı

Finike Belediyesi Meclis Salonunda Başkan Mustafa Geyikçi başkanlığında gerçekleşen ilk toplantıya Finike Belediyesi Başkan Yardımcıları Cavit Aktar, Sıdıka Gökyar Kızılca, İsmet Çetin ve sekiz mahalle muhtarı katıldı.

Başkan Geyikçi toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, "Mahallelerimizin sorunlarını ve ihtiyaçlarını çözüme kavuşturmak için bir araya geleceğimiz aylık toplantılarımızın ilkini gerçekleştirdik. Söz verdiğimiz gibi kentimizi daha iyiye taşımak için çalışmaya devam ediyoruz. Mahalle muhtarlarımıza katılımlarından dolayı teşekkür ederim." Dedi.