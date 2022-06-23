Finike'de dron ile trafik denetimi

Antalya'nın Finike ilçesinde jandarma ekipleri tarafından dron ile trafik denetiminde kural ihlali yapan 25 sürücüye para cezası uygulanırken, 6 araç trafikten men edildi.

Cumhurbaşkanlığı Karayolu Güvenliği Eylem Planı çerçevesinde trafik kazalarını ve kaza sonrası ölüm ve yaralanmaları engellemek, sürücülerin trafikte kural ihlali yapmalarını önlemek ve sürücülerde "Algılanan Yakalanma Riskini Arttırmak" amacıyla Finike ilçesinde denetimler yapıldı. Antalya İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce dron ile yapılan kontrollerde kural ihlalleri yapan 25 sürücüye trafik idari yaptırım para cezası uygulanırken, 6 araç trafikten men edilmiştir.