İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Finike'de genel cerrahi uzmanı göreve başladı

Finike Devlet Hastanesinin kadrosuna yeni katılan Genel Cerrahi Uzmanı Op.

Dr. Türkay Belen, hasta kabulüne başladı.


2006 yılında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olan Op. Dr. Türkay Belen, Yüksekova Devlet Hastanesinde 1 yıl görev yaptı. Cerrahi ihtisasını 2013 yılında İstanbul Üniversitesinde tamamlayıp, Devlet Hizmet Yükümlüsü olarak İnebolu Devlet Hastanesine atanan Belen, burada 2 yıl çalıştıktan sonra 2017 yılı içerisinde Almanya'da “Heildelberg Universty Observership”de Minimal İnvaziv Cerrahi ve Obezite Cerrahisi üzerine gözlemci olarak görev yaptı. 2017-2019 yılları arasında özel hastanede çalışan Türkay Bey 2019 yılı Açıktan Atama ile Finike Devlet Hastanesine atandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.