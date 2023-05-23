Finike'de hapis cezasıyla aranan 2 firari yakalanarak cezaevine teslim edildi

Antalya'nın Finike ilçesinde 12 yıl üzerinde kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 2 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından yakalanıp cezaevine teslim edildi.

Finike Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla, Antalya İl Jandarma Komutanlığı Finike İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptıkları çalışmalar sonucunda haklarında çeşitli suçlardan toplam 12 yıl 9 ay ve 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.P. ve İ.G., yakalandı. Şüpheliler, karakoldaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.