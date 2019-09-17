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Finike'de İlköğretim haftası kutlaması

İlköğretim Haftası Finike’de törenle kutlandı.

İlköğretim Haftası Finike'de törenle kutlandı.


Emin Akın İlkokulu bahçesinde düzenlenen programa İlçe Kaymakamı Ergün Baysal, Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, Cumhuriyet Başsavcısı Uygur Kaan Arısoy, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Alper Yalçın, Milli Egitim Müdürü Hızır Güneş, Emniyet Müdürü Ömer Ergin Genç ve öğrenci velileri katıldı.


Dördüncü sınıf öğrencilerini temsilen Zekiye Zülal Karakoyunlu'nun birinci sınıf öğrencilerine temsilen Mehmet Çınar Baş'a Hoşgeldin Çiçeği vermesi ile başlayan kutlama programı, şiir dinletisi ve halkoyunları gösterisi ile son buldu.

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