Finike'de ilkokul öğrencilerden “Mavi Kapak” projesine destek

Antalya'nın Finike ilçesinde Emin Akın İlkokulu öğrencileri “Mavi Kapak” projesine destek verdi.

Emin Akın İlkokulu 2-E sınıfı öğrencileri ve velileri, sınıf öğretmeni Cumali Musalli'nin koordinesinde engelleri kaldırmak adına “Mavi kapak” toplama kampanyası başlattı. Toplanan mavi kapaklar ile 1 adet tekerlekli sandalye temin edildi, bir engelliye umut oldu. Tekerlekli sandalye, engelli bireye ulaştırılmak üzere UMESKO'ya teslim edildi. UMESKO, mavi kapak projesine destek veren miniklere oyuncak hediye etti.

İlçe Mili Eğitim Müdürü Cengiz Çoşkun, " Mavi Kapak projesine verdikleri destekten dolayı Emin Akın İlkokulu 2-E sınıfı öğrencileri ve velilerine çok teşekkür ediyoruz. Sizler de ev ve iş yerlerinizde topladığınız plastik kapakları toplama noktalarına bırakabilir, engelli bireylerimize umut olup, tekerlekli sandalye temini için destek olabilirsiniz”dedi.