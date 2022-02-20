Finike'de jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Antalya’nın Finike ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı.
Antalya'nın Finike ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı.
Finike İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Finike ilçesi Hasyurt Mahallesi'nde uyuşturucu madde kullanıldığı bilgisi üzerine belirlenen adrese gece saat 01.15 sıralarında Finike Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenledi. Operasyonda B.A., C.A. ve R.A. isimli şahısların yapılan üst aramalarında 3 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.