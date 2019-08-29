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Finike'de pastahane ve fırınlar denetlendi

Finike Belediyesi Zabıta ve Gıda Mühendisleri tarafından ilçede bulunan pastahane ve fırınlar denetlendi.


Konuya ilişkin bilgi veren Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, vatandaşların refahı, huzuru ve sağlığını korumanın asli görevlerinden biri olduğunu ifade ederek, "Kentimizdeki unlu mamul üretimi yapan fırın ve pastahaneleri denetleyerek en hijyenik ve en sağlıklı hizmetin ulaşmasını sağlamaya çalışıyoruz. Sizler de herhangi bir hijyen sorunu farkettiğiniz işletmeleri belediye birimlerimize bildirerek sorunun giderilmesini sağlayabilirsiniz. Finikemizin daha sağlıklı bir kent olması için denetimlerimiz düzenli olarak devam edecek. Amacınız ceza yazmak değil sağlıklı ürünleri halkımızla buluşturmak" dedi

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