Finike'de sinevizyon gösterimi ile trafik eğitimi

Eğitim faaliyetinde vatandaşlara trafik kuralları ile çocuklara trafik bilinci sinevizyon sistemi ile anlatıldı. Aydoğanlar sitesinde bulunan çocuklara trafikte ebeveynlerini uyarmaları amacıyla kırmızı düdük ve pandemi sürecinde evde güzel vakit geçirmeleri amacıyla oyuncak ve boyama kitabı dağıtıldı. Ayrıca Anneler Günü sebebiyle kadınlara “Evdeyim ama Trafik Kuralları Aklımda" yazılı hediyeler dağıtıldı.

Jandarma trafik timleri tarafından verile eğitim faaliyetine site sakinleri, evlerinin balkon ve pencerelerinden Türk bayrakları sallayarak ve alkışlayarak destek verdi.