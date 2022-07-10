İhlas Haber Ajansı

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Finike'de trafik kazası: 1 yaralı

Antalya’nın Finike ilçesinde bir otomobilin kavşaktan dönmeye çalışan araçla çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Antalya'nın Finike ilçesinde bir otomobilin kavşaktan dönmeye çalışan araçla çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.


Kaza, Sahilkent Mahallesi'nde D-400 Karayolu üzerinde saat 12.20'da meydana geldi. Bir otelin önünde bulunan kavşaktan dönmeye çalışan ABD vatandaşı C.Q.P. (27) idaresindeki 34 EAV 725 plakalı otomobile, Finike istikametine gitmekte olan M.G. (48) idaresindeki 34 BHP 482 plakalı otomobil çarptı. Kazada 34 BHP 482 plakalı otomobilde bulunan Ö.G. (44) yaralandı. Kaldırıldığı Finike Devlet Hastanesi'nde tedavi gören Ö.G.'nin taburcu edildiği bildirildi.

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