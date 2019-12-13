Finike'de yağmur suyu seferberliği

Antalya Büyükşehir Belediyesi Finike'de şiddetli yağmurlarda göl manzaralarının yaşandığı Eski Mahalle ile Yayla Bulvarı'nda yağmur suyu drenaj çalışması yaptı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü Finike Şubesi, Eski Mahalle ile Otogar yanında bulunan Yayla Bulvarı'nda yağmur suyu çalışması gerçekleştirdi. Şiddetli yağmurlarda göllenmelerin yaşandığı bölgede yağmur drenajından kaynaklı sorun 600'lük tahliye borusu kullanılarak çok hızlı bir şekilde giderildi. Çalışma yapılan bölge elektrik, internet ve diğer altyapıların geçtiği bir bölge olması nedeniyle çalışma titizlikle yürütüldü. Sıkıntısız bir şekilde bitirilen çalışma bölge halkını mutlu etti.