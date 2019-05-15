Finikeli minik öğrenciler itfaiyeyi ziyaret etti

Minik öğrenciler öğretmenleri eşliğinde Büyükşehir Belediyesi Finike İtfaiyesini ziyaret ederek itfaiyenin görevleri hakkında bilgi aldı. İtfaiye yetkilileri tarafından minik öğrencilere itfaiye binası gezdirildi. İtfaiye personeli Hasan Yiğitminik ziyaretçilere yangın sırasında neler yapılması gerektiğini anlatarak, yangın durumunda derhal 112'yi aramalarını istedi. Yiğit, "İtfaiye, sadece yangına müdahale etmekle kalmaz zor durumda kalmış olan hayvanları da kurtarır. Yıkılan binalarda kalan insanların da yardımına itfaiyeciler koşar. Biz hayat kurtarmak için çalışan insanlarız" diye konuştu.

Daha sonra anaokulu öğrencilerine itfaiye aracında hortumla su sıkılması gösterildi. Miniklere itfaiye araçları ve ekipmanları tanıtılırken, itfaiye kıyafetleri hakkında da bilgi verildi.