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Finlandiyalı kadın beyzbolcular kamp için Antalya'da

İklim ve tesisleri ile birçok spor takımı ve sporcuya kamp için ev sahipliği yapan Antalya, spor dalları arasına beyzbolu da ekledi.


Her sene birçok futbol takımına ev sahipliği yapan turizmin başkenti Antalya, Finlandiya Kadınlar Süper Beyzbol Ligi'nin 2018 yılı şampiyonu Jyväskylän Kirittäret takımına yeni sezon hazırlıklarında ev sahipliği yaptı. Uygun iklim koşulları ve tesislerin imkanları ile sorunsuz bir kamp dönemi geçiren beyzbolcular, programları çerçevesinde liglerine hazırlandı. Verimli bir kamp dönemi geçirdiklerini belirten Finlandiyalı sporcular, yeni sezon için hazır olduklarını dile getirdi.

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