İhlas Haber Ajansı

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Firari FETÖ üyesi eski emniyet amiri yakalandı

Antalya’da polis tarafından yapılan operasyonda hakkında 6 yıl 10 ay hapis cezası bulunan firari FETÖ üyesi eski emniyet amiri yakalandı.

Antalya'da polis tarafından yapılan operasyonda hakkında 6 yıl 10 ay hapis cezası bulunan firari FETÖ üyesi eski emniyet amiri yakalandı.


FETÖ/PDY üyeliği suçundan 2016 yılında KHK kapsamında ihraç olan ve hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş cezası bulunan eski Emniyet Amiri A.S.T., Manavgat Tem Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Sorgun Mahallesinde yakalanan A.S.T., işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi

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