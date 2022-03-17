İhlas Haber Ajansı

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Firari uyuşturucu taciri ormanlık alanda yakalandı

Antalya’nın Alanya ilçesinde 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve cezaevinden firar eden zehir taciri, JASAT timleri tarafından ormanlık alanda yakalandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve cezaevinden firar eden zehir taciri, JASAT timleri tarafından ormanlık alanda yakalandı.


Alanya ilçesinde iki farklı uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.K, 3 Mart günü cezaevinden firar etti. Jandarmanın dedektifleri Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), C.K'nın (28) saklandığı yeri tespit etti. Oba Mahallesi'nde saklandığı ormanlık alanda kaçmaya çalışan C.K, JASAT ekipleri tarafından yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından şahıs adliyeye sevk edildi.

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