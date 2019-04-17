Fırının sadaka kutusunu ekmeklerin arasına koyup götürdü

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir fırında bulunan sadaka kutusu, ekmek almak için gelen şüpheli tarafından çalındı. Çaldığı sadaka kutusunu veresiye aldığı ekmek poşetinin içine saklayan hırsızın o anları güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Manavgat Hastane Caddesi üzerinde bulunan bir eczanedeki sadaka kutusunun çalınmasından 1 hafta sonra bu kez de aynı caddede bulunan bir fırından sadaka kutusu çalındı. İş yerine müşteri gibi gelen şahıs, fırıncının bir anlık dalgınlığından yararlanarak sadaka kutusunu ekmek koyduğu poşetin içerisine atarak dükkandan ayrıldı.

Fırın sahibi R.S., bugüne kadar hiç görmediği bir şahsın iş yerine gelip kendisine ismiyle hitap ettiğini belirterek "2 ekmek almak istediğini ama parası olmadığını söyledi. Ekmekleri poşete koyduktan sonra poşeti ekmek dolabına bıraktı. Dışarı çıkıp durakta otel servisinde gelen vatandaşların arasında bir süre dolaştı. Elemanlara tanıyıp tanımadıklarını sordum. Ama kimse tanımadı. Fırın bölümüne geçip döndüğümde sadaka kutusunun yerinde olmadığını gördüm. Güvenlik kamerasından kontrol ettiğimizde az önce ekmek için gelen şahsın sadaka kutusunu alıp gittiğini gördük" dedi. Şüphelinin, aynı hafta içinde aynı cadde üzerinde bir eczanenin sadaka kutusunu da çaldığı tespit edildi. Şüphelinin eczanedeki alışveriş yaparken görüntüleri de güvenlik kameralarına yansıdı.