Firmaların enerji ihtiyacına kalıcı çözüm

Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir fabrikanın çatısına daha 2985 kWp gücünde güneş enerji santrali kurulumu tamamlandı. Firma, enerjisinin önemli bir kısmını güneşten karşılayarak yıllık ortalama bin 892 kilogram eşdeğerinde karbondioksit emisyonunun önüne geçecek ve yılda 286 ağacı kurtaracak.

Güneş paneli üreticisi CW Enerji, bir firmayı daha güneş enerji santrali ile tanıştırdı. Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir firmanın 3 ayrı projesinde çatısı güneş panelleri ile donatıldı. CW Enerji CEO'su Volkan Yılmaz, bugüne kadar yüzlerce fabrikanın çatısını güneş panelleri ile donattıklarını söyledi. Türkiye'nin hemen her noktasındaki çatılarda enerji panellerinin olduğunu ifade eden Yılmaz, “Güneşten elektrik üreten tesislerin sayısı her geçen gün artıyor. Biz de firmaların ihtiyacı olan elektriği üretmelerine katkıda bulunmaya devam ediyoruz” dedi. Bu doğrultuda Antalya'da faaliyet gösteren bir firmanın çatısına güneş enerji santrali kurulumunu tamamladıklarını ifade eden Yılmaz, çatıya toplamda 2985 kWp gücünde güneş enerji santrali kurulduğunu kaydetti. Yılmaz, fabrikanın 3 ayrı projesinde yer aldıklarını belirterek, “Fabrikanın ilk projesinde 1173 kWp, 2. projesinde 225 kWp ve 3. projelerinde 1587 kWp gücündeki güneş enerji santrali kurulumu gerçekleştirildi. Toplamda 2985 kWp gücünde güneş enerji santrali kuruldu. İş birliği ile firma, enerjisinin önemli bir kısmını güneşten karşılayarak yıllık ortalama bin 892 kilogram eşdeğerinde karbondioksit emisyonunun önüne geçecek ve yılda 286 ağacın kurtarılmasına katkıda bulunacak. Böylece hem kendi elektriğini üretecek hem de çevreye verdiği önemi gözler önüne sermiş olacak” dedi.

"Çalışmalarımıza tüm hızımızla devam ediyoruz"

Bugüne kadar kurulumunu tamamladıkları güneş enerji santralleri ile binlerce ağacı kesilmekten kurtardıklarını dile getiren Yılmaz, katma değerli, nitelikli ve inovatif ürünleri ile sektörün gelişimine katkı sağladıklarını söyledi. Yılmaz, sürekli iyileştirme ve gelişim hedefiyle ürünlerini geliştirdiklerini belirterek, “Müşteri beklentilerine en etkin ve hızlı şekilde yanıt verebilmek için çalışmalarımıza tüm hızımızla devam ediyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da güneş enerjisinin avantajlarını ve faydalarını tanıtacak projeler geliştireceğiz. Dünya ekonomisine katkı sağlama ve gelecek nesillere yaşanabilir bir doğa bırakma amacıyla çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.