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Fırtına sahilde sağlam şemsiye bırakmadı

Antalya’da fırtına nedeniyle denizde oluşan dalgalar, sahilde bulunan piramit hasır şemsiyeleri yerinden etti, bazı ağaçlar kökünden söküldü.

Antalya'da fırtına nedeniyle denizde oluşan dalgalar, sahilde bulunan piramit hasır şemsiyeleri yerinden etti, bazı ağaçlar kökünden söküldü.


Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü tarafından Antalya için kuvvetli fırtına, sağanak ve denizde fırtına beklendiği uyarısında bulunuldu. Vatandaşlar ve denizciler, olumsuz durumlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıldı. Bugün sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan sağanakla beraber, Antalya'nın Serik ilçesi Belek turizm bölgesinde bulunan Kadriye sahilini fırtına vurdu. Sahilde bulunan piramit hasır şemsiyeler yerlerinden sökülerek etrafa uçtu. Dalgaların sert vurduğu sahilde çevrede bulunan ağaçlar köklerinden söküldü.

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