Fırtına sebebiyle devrilen ağaca vatandaş müdahalesi

Antalya'da yaz gününde yağan yağmur ve yaşanan fırtına sırasında Serik ilçesinde refüjde bulunan ağaç yola devrildi. Dün yaşanan olayda sürücüler ağacı son anda fark edip dururken, araçtaki vatandaşlar koşarak olaya müdahale etti. O anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Antalya'nın Serik ilçesinde dün aniden gelen yağmur ve fırtına etkili oldu. Bazı ağaçlar devrildi ve caddelerde su birikintileri oluştu. Serik ilçesine bağlı Kökez Mahallesi'nde meydana gelen fırtınada, refüjdeki ağaçlar da yerinden sökülüp yola devrildi. Yaşananlar saniye saniye güvenlik kameraları tarafından kaydedildi Park halinde bulunan bir araç, şoförün erken davranması ile zarar görmekten son anda kurtuldu. Yaşanan fırtına sonrası sürücüler ile çevrede bulunan vatandaşlar yıkılan ağaçları yolun kenarına çekti. Daha sonra yıkılan ağaçlar belediye ekipleri tarafından aynı yere dikildi.

Esnaf Mehmet Demir, “Yağmur, fırtına bir anda geldi. İki tane ağaç yıkıldı. Biri otobüsün üstüne diğeri taksini üzerine yıkıldı. Ağaçları kenara kaydırdık. Yolu trafiğe açtık bir süre sonra belediye ekipleri geldi ve ağaçları tekrar yerine gömdü” diye konuştu.