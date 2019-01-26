İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Fırtına ve hortumla ilgili yalan kayıp paylaşımına gözaltı

Antalya’da sağanak yağmur ve fırtına sebebiyle sosyal medya hesabından 1 çocuğun kayıp, 13 koyunun telef olduğu bilgisini paylaşan şahıs, paylaşımı asılsız çıkınca gözaltına alındı.

Antalya'da sağanak yağmur ve fırtına sebebiyle sosyal medya hesabından 1 çocuğun kayıp, 13 koyunun telef olduğu bilgisini paylaşan şahıs, paylaşımı asılsız çıkınca gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, G.A. isimli vatandaş sosyal medya hesabından Antalya'nın Aksu ilçesinde taşan dere sebebiyle Yurtpınar Mahallesi'nde Ağlar Deresi'nde bir çocuğun kaybolduğu, 13 koyunun ise sele kapılıp telef olduğu bilgisini paylaşıp ve ilgili kurumları tedbir almamakla suçladı. Paylaşım üzerine harekete geçen kipler yaptıkları araştırmada bölgede kayıp çocuk ya da telef olan hayvan bulunmadığını tespit etti ve konu savcılığa bildirildi. Savcılık talimatıyla harekete geçen jandarma G.A.'yı " yalan ihbarda bulunmak ve suç uydurmak" suçundan gözaltına aldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.