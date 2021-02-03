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Fırtınada zarar gören seralar için çalışma başlatıldı

Kaş İlçesi Dirgenler Mahallesi’nde fırtınada seraları zarar gören örtü altı tarım üreticilerinin yaralarının sarılması için çalışma başlatıldı.

Kaş İlçesi Dirgenler Mahallesi'nde fırtınada seraları zarar gören örtü altı tarım üreticilerinin yaralarının sarılması için çalışma başlatıldı.


Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, ilçelerde yoğun yağış ve fırtınanın etkilerini yerinde inceledi. Uzman ekipler tarafından zarar gören seralarda inceleme yapıldı. Mağdur olan çiftçilere sağlanacak teknik ve mekanik destekler için çalışma başlatılırken, yoğun yağıştan zarar gören ürünler de incelendi. Kaşlı üreticilerin yaşanan afetten en az zararla çıkmaları amacıyla yapılacak destekler konusunda planlanma çalışmalarına başlandı.

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