Fırtınadan kapanan sahil yolu ulaşıma açıldı

Antalya'nın Kaş ilçesinde şiddetli yağış ve fırtına sonucunda dev dalgalar nedeniyle kapanan karayolu ulaşıma açıldı.

Kaş'ta iki gün etkili olan fırtına dolayısıyla oluşan dev dalgalar nedeniyle dün akşam saatlerinde D-400 Kaş-Kalkan sahil yolu kontrollü olarak ulaşıma kapandı. Kaş Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve karayolları ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yol bugün akşam saatlerinde ulaşıma açıldı. Yapılan çalışmalarla bölgenin temizlendiği belirtildi.

Kaş Belediye Başkanı Halil Kocaer konuya ilişkin yaptığı açıklamada, yapılan çalışmalarla zarar gören işyerleri, mekanlar, yol ve caddelerin temizlenerek normal haline döndüğünü ifade etti.

Sürekli yağış ve fırtınadan dolayı Kaş'ta bilhassa Kalkan Limanı'nda teknelerin yükselen dalgalarla hasar gördüğünü belirten Başkan Kocaer, "Bazıları kızaktayken denize indi, bazıları da kenarda bağlıyken zarar gördü. Belediye tarafından işletilen Kalkan Deniz Muarı adıyla bilinen işletme de dalgalardan dolayı epey zarar gördü. Kaş-Kalkan arasındaki yol boyunda da çeşitli aralıklarla şiddetli bozulma, Kaş merkezde bazı yerlerde tahribatlar oluştu. Belediyenin çalışmalarıyla burada zarar gören işyerleri, mekanlar, yol ve caddeler temizlenmek suretiyle normal haline döndü. Çukurbağ Yarımadası'ndaki belediye plajı sahilinde de şiddetli fırtına ve dalga dolayısıyla hasarlar meydana geldi. Belediyemizce sıkı şekilde takip edilmek suretiyle hasarları ortadan kaldırmaya gayret ediyoruz. Can kaybımız yok" dedi.