Fok sanılan cisim ceset çıktı

Antalya'da falezlerden 250 metre açıkta fok sanılan cisim erkek cesedi çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Muratpaşa ilçesi Yavuz Özcan Parkı'nda falezlerden 250 metre açığa balığa çıkan balıkçı, su üzerindeki hareketsiz cismi fok zannetti. Uzun süre hareketsiz şekilde duran cismin yanına yaklaşan balıkçı cesetle karşılaştı. Balıkçının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbarın ardından bölgeye deniz polisi sevk edildi. Deniz polisinin bota aldığı ceset Kaleiçi Yat Limanı'na çıkarıldı. Olay yeri inceleme ekipleri yaptıkları incelemede şahsın 68 yaşındaki Mustafa Şahintürk olduğunu belirledi. Üzerinde kıyafetleri bulunan cesette herhangi bir kesik veya darp izine rastlanmadı. Şahintürk'ün cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.