Food Fest Antalya Gastronomi Festivalinde ‘Zeytin Hasadı'

Uluslararası Food Fest Antalya'nın ikinci günü, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in de katılımıyla Antalya'nın 15 coğrafi ürünlerinden biri olan ‘Tavşan Yüreği Zeytin Hasadı' etkinliği ile başladı. Başkan Böcek ve dünyaca ünlü şefler Rene Frank ve Jaime David Rodriguez elleriyle tek tek zeytin topladı. Başkan Böcek: “Her bir zeytin ağacımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz” dedi.

Festivalin ikinci günü Antalya'nın coğrafi işaretli ürünü olan ‘Tavşan Yüreği Zeytin Hasadı' ile başladı. Hasat öncesi Başkan Muhittin Böcek ve ünlü şefler Rene Frank ve Jaime David Rodriguez Antalya Zeytin Park içinde kurulan sunum alanında Tavşan Yüreği zeytinyağının ve zeytinin tadına baktı. Şeflerden tam not alan zeytinyağı, gazetecilere ve konuklara ikram edildi. Zeytin hasadına, Başkan Böcek ile birlikte, ünlü şefler, gazeteciler, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri, Antalya Ticaret Borsası yetkilileri, daire başkanları katıldı.

Zeytin şifanın ve sağlığın kaynağı

Antalya'nın 15 coğrafi işaretli ürünlerinden biri olan “Tavşan Yüreği Zeytini Hasadı”nda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, yerli ve yabancı birçok konuğun ve halkın gösterdiği yoğun ilgi ve katılımdan duyduğu memnuniyeti ifade etti. Festivalin ikinci gün etkinliğini Zeytinpark'tan başlattıklarına dikkat çeken Başkan Muhittin Böcek, zeytinin sofraların vazgeçilmezi, sağlığın ve şifanın kaynağı olduğunu ifade etti. Böcek, “Zeytin, tarih boyunca barışın ve birlikteliğin simgesidir. Dört mevsim yaprak dökmeyen her zamanki yeşilliğiyle umudun timsalidir. Yetiştiriciliği milattan önce dört binli yıllara dayanan zeytin, tarihin en büyük tanıklarındandır. Asırlarca süren ömrü ve köklerinden tekrar doğan zeytin “ölümsüz ağaç” kabul edilmiştir. Bazı dönem devletlerin kanunlarında, kesilmesi halinde idamla cezalandırılacak kadar kıymet verilmiştir. Kuran-ı Kerim'de, İncil'de, Tevrat'ta ve çeşitli mitolojilerde sıkça yer verilen zeytin; kutsallığın, bereketin, bilgeliğin simgesi olmuştur” dedi.

Her bin ağaca sahip çıkacağız

Başkan Muhittin Böcek, zeytinin binlerce yıllık değerinin günümüzde göz ardı edildiğini söyleyen Böcek, “Biz her ne olursa olsun bulunduğumuz Zeytinpark'a da sahip çıktığımız gibi her bir zeytin ağacımıza, tüm doğal değerlerimize sahip çıkmaya devam edeceğiz” diye konuştu

Kentimizin en önemli karbon yatağı

Zeytinpark'taki her bir ağaca son derece önem verdiklerini söyleyen Başkan Muhittin Böcek Zeytinpark ile ilgili bilgi verdi. Böcek, “Zeytinpark, 2 bin 630 dönüm ile ülkemizde şehir merkezindeki en büyük yeşil alandır. Dünyada da bu özelliği ile 9. Sırada yer almaktadır. Alan içerisindeki 26 bin ağacın yaklaşık 20 bini zeytin ağacıdır. Ayrıca kentimizin önemli bir karbon yutağıdır. İşte bu nedenle Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak 2021 yılında Antalya Ticaret Borsası ile yaptığımız işbirliği protokolü çerçevesinde Zeytinparkımıza hayat veriyoruz. Hak ettiği değeri görmesi ve daha iyi korunabilmesi için çalışmalar yürütüyoruz” dedi.

Konuşmalar ardından bahçeye geçerek, zeytin hasadını başlatan Böcek, “Tüm zeytin üreticilerimiz, çiftçilerimiz adına, tarladan sofraya gastronomi sektörü için emek verenler adına, zeytinin değerini bilen ve canı pahasına koruyan çevre dostlarımız adına bu hasadı yapıyoruz. Hasadımızın hayırlı olmasını, tüm zeytin ve zeytinyağı üreticilerimize emeklerinin karşılığını alacakları bereketli ve bol kazançlı bir sezon diliyorum” diye konuştu.