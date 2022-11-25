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Footvolley Dünya Kulüpler Kupası Alanya'da

Alanya’nın ev sahipliğinde Uluslararası Footvolley Dünya Kulüpler Kupası 26-27 Kasım tarihlerinde 11 ülkeden 13 takımın katılımıyla Alanya Galip Dere Plajı’nda gerçekleştirilecek.

Alanya'nın ev sahipliğinde Uluslararası Footvolley Dünya Kulüpler Kupası 26-27 Kasım tarihlerinde 11 ülkeden 13 takımın katılımıyla Alanya Galip Dere Plajı'nda gerçekleştirilecek.


Türkiye, İsrail, Fransa, Avusturya, Ukrayna, Almanya, Birleşik Arap Emirlikleri, Kazakistan, Moldova, Azerbaycan ve Pakistan ülkelerinden katılan takımlar 2 gün boyunca mücadele edecek. Dünya Kulüpler Kupasının sonunda ilk üçe giren takımlar Mayıs ayında Dubai' de yapılacak olan Süper Finallere katılmaya hak kazanacaklar.


26 Kasım Cumartesi günü saat 09.30 ilk maç ve saat 17.00 de günün son maçı gerçekleştirilecek. 27 Kasım Pazar günü saat başlayacak organizasyon aynı gün yapılacak ödül töreni ile son bulacak.

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