Footvolley Dünya Kulüpler Kupası Alanya'da başladı

Alanya'nın ev sahipliğinde Footvolley Dünya Kulüpler Kupası 11 ülkeden 13 takımın katılımıyla Alanya Galip Dere Plajı'nda başladı.

Türkiye, İsrail, Fransa, Avusturya, Ukrayna, Almanya, Birleşik Arap Emirlikleri, Kazakistan, Moldova, Azerbaycan ve Pakistan ülkelerinden katılan takımların kıyasıya mücadelesi Galip Dere Plajında başladı. Sabah saatlerinde başlayan turnuvanın ilk maçları Arena İsrail ve Marafon Azerbaycan ile Almanya ve Fransa arasında oynadı. Arena İsrail takımı Marafon Azerbaycan'a karşı 2-0 galip geldi. FTV Almanya ise HAC2 Fransa'yı 2-0 yendi. Gün boyu sürecek olan müsabakalar yarın da devam edecek.

Dünya Kulüpler Kupasının sonunda ilk üçe giren takımlar Mayıs ayında Dubai'de yapılacak olan Süper Finallere katılmaya hak kazanacak.