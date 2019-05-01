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Fotoğraf çekeyim derken canından oldu

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde fotoğraf çekmek için uçurumun kenarındaki ağaca çıkan ve dengesini kaybederek uçuruma düşen bir kişi hayatını kaybetti.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde fotoğraf çekmek için uçurumun kenarındaki ağaca çıkan ve dengesini kaybederek uçuruma düşen bir kişi hayatını kaybetti.


Edinilen bilgilere göre, Soğukoluk Yaylası'na ailesiyle birlikte pikniğe giden Kerim Daş (59), manzara fotoğrafı çekmek için uçurumun kenarında bulunan ağaca çıktı. Daş, dengesini kaybederek 20 metre yüksekliğinde uçuruma düştü. Ailesinin sağlık ve güvenlik güçlerine durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen ekipler, Daş'ın cansız bedenine uzun uğraşlar sonucu ulaştı. Daş'ın cenazesi Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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