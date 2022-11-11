Fotoğraflarla Atatürk Sergisi Kepez'de

Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 84'nci yılında Dokuma Modern Sanatlar Galerisi'nde ‘Fotoğraflarla Atatürk Sergisi' açıldı

Modern Sanatlar Galerisi, Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ‘Fotoğraflarla Atatürk Sergisi'ne ev sahipliği yapıyor. Kepez Belediyesi tarafından, Atatürk'ün ebediyete intikalinin 84'nci yıl dönümü nedeniyle 10 Kasım'da açılan sergide 40 fotoğraf yer alıyor. Sergide, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 86 gün süren Karadeniz Vapuru yolculuğundan (1926), Orman Çiftliği'nin Kuruluş Aşamalarındaki Traktör Kullanımından (1929), İzmir Dönüşü Uşak Tren Garı'ndaki Karşılanmadan (1923) ve özel olarak renklendirilen Atatürk fotoğrafları bulunuyor. Dokuma Modern Sanatlar Galerisi'ndeki ‘Fotoğraflarla Atatürk Sergisi', 09 Aralık tarihine kadar pazartesi günleri hariç hafta içi 09.30 ile 18.00, hafta sonları da 09.30 ile 19.00 saatleri arasında ziyaretçiler tarafından gezilebilecek.