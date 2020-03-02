Fraport TAV Antalyasporun altyapından Mehmetçiğe selam

Fraport TAV Antalyasporun altyapı takımları hafta sonunda oynanan maçlarda rakipleriyle mücadele ederken, İdlib'de şehit olan Mehmetçikleri unutmadı.

U14 takımı Regnum Carya sahasında Denizlispor ile oynadığı karşılaşma öncesi genç sporcular Türk bayrağı açarak kahramanların yanında olduğunu gösterdi. U14 takımı mücadeleyi Osman Özmert, Talha Aydın ve Göktuğ Kağan Irmak'ın golleriyle 3-0 kazandı.