İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Fren yerine gaza basan sürücü alışveriş merkezine girdi

Antalya’da zincir markete alışveriş yapmak için otomobiliyle gelen sürücü, fren yerine gaza basınca alışveriş merkezinin vitrinine girdi.

Antalya'da zincir markete alışveriş yapmak için otomobiliyle gelen sürücü, fren yerine gaza basınca alışveriş merkezinin vitrinine girdi. Kadın sürücü ve çocuğu kazayı burunları bile kanamadan atlatırken, iş yerinde kısa süreli panik yaşandı.


Kaza, Emek Mahallesi 3011 Sokak'ta Barbaros Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çocuğuyla alışverişe giden Fatma Sözen'in kullandığı 07 LF 310 plakalı otomobil, fren yerine gaza basması sonucu alışveriş merkezinin vitrinine daldı. Şans eseri kimsenin burnunun bile kanamadığı kazada alışveriş merkezi içerisindeki görevlilerin ve diğer müşterilerin çarpmayla birlikte panikle kaçıştığı gözlenirken, vitrinin yanı sıra alışveriş merkezi önündeki tezgahlarda bulunan meyve-sebze ve vitrinde bulunan diğer malzemeler zarar gördü.



Kaza anı güvenlik kameralarında


Kaza anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobilin iş yerinin vitrinine çarpması ve yaşanan panik görülüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.